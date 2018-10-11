ОНФ начал с Казани формирование Государственной архитектурной политики России

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). В КГАСУ открылась стратегическая сессия Общероссийского народного фронта, результатом которой должно стать принятие документа о Государственной архитектурной политике Республики Татарстан. Как сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, проректор МАРХИ Павел Жбанов, в перспективе аналогичные документы будут внедрены по всей России.

«В субъекте должен появиться документ о Государственной архитектурной политике. Архитектура – это культура нации. Многие вещи сейчас, как говорится, в пылу атак, мы делаем, не соблюдая основные каноны культуры, к сожалению. В этой связи одно из предложений для резолюции нашей стратегической сессии – формирование Государственной архитектурной политики РТ помимо “Закона об архитектурной деятельности“. Они разные: один процессуальный, а другой смысловой», – подчеркнул Жбанов.

При этом спикер напомнил, что чуть больше года в России реализуется Федеральная программа формирования комфортной городской среды, а Татарстан, безусловно, –лидер и пионер этого направления с многолетним опытом. Тем не менее, согласно последним данным, в некоторых городах Татарстана качество городской среды оставляет желать лучшего.

Первый круглый стол стратегической сессии ОНФ в КГАСУ был посвящен историко-культурной идентичности городов и объектам культурного наследия в жизни современного города. До конца дня эксперты обсудят развитие и поддержание уже благоустроенных территорий и генеральные планы городов РТ.

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