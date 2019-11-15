Кукморский район стал самым активным участником программы самообложения

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Наибольшую активность при реализации программы самообложения проявили жители Кукморского района Татарстана, которые внесли 16 млн рублей в 2018 году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«Не хочется выделять ни один район, потому что они все активно участвуют в программе. В то же время можно отметить Кукморский район, где в прошлом году собрали 16 млн рублей. В Муслюмовском районе собрали 14 млн рублей», – сообщил спикер.

Экзам Губайдуллин добавил, что жители Арского и Буинского районов собрали по 11 млн рублей, а Актанышского и Тетюшского районов – 9 млн и 4,2 млн рублей соответственно.

«Так, в селе Бессоново Тетюшского района с помощью программы самообложения удалось не только благоустроить кладбище, но и обеспечить село энергосберегающим освещением», – отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за три года жители Татарстана почти в два раза увеличили свои вложения в программу самообложения.

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