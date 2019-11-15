Мот, Burito и Пресняков-младший спели для нижнекамцев в честь знаменательной даты

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Финальную точку в праздновании 90-летнего юбилея в честь легендарного Николая Лемаева в Нижнекамске поставили звезды российской эстрады во время праздничного концерта. Об этом сообщает «НТР 24».



Популярных звезд – Мота, Burito и Никиту Преснякова-младшего — выбрали сами горожане с помощью голосования в Интернете. Билеты раздавались бесплатно после прохождения небольшого теста о легендарном нефтехимике.





Посмотреть на выступление звезд, которое состоялось накануне в Ледовом дворце спорта, пришли 5,5 тыс. жителей города. Поклонники подпевали артистам, танцевали и прыгали.





Мот исполнил гимн любви – свой трек «Капкан». Burito спел хит «Зурбаган», во время исполнения которого на огромном мониторе появился Пресняков-младший, подпевая популярной группе.







Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске открылась фотовыставка имени Николая Лемаева.

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