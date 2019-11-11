В Нижнекамске открылась фотовыставка имени Николая Лемаева

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В здании мэрии Нижнекамска открылась фотовыставка, посвященная Герою Социалистического труда, почетному гражданину города, первому директору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Лемаеву. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Легендарный руководитель прошел путь от оператора до министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.



14 ноября исполнится 90 лет со дня рождения Николая Лемаева. В экспозиции большей частью представлены снимки того времени, когда он работал директором на НКНХ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Burito и Мот станут хэдлайнерами на праздновании юбилея Николая Лемаева в Нижнекамске.

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