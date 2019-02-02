Депутат из Агрыза предложил запретить в Татарстане цирки с животными

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Депутат Агрызского городского Совета Марсель Шахмин предложил запретить в Татарстане цирки с животными. Об этом он заявил на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век».

«Молодежь просила меня перед Фаридом Хайрулловичем (Мухаметшиным – Председателем Госсовета РТ – прим. Т-и) и перед депутатским корпусом озвучить инициативу», – обратился он к участникам заседания.

И добавил: «Сейчас обсуждается тема запрета цирка с животными. Предлагают рассмотреть возможность запрета цирка с использованием животных на региональном уровне».

«Татарстан может стать одним из первых субъектов, который принял такое решение», – подчеркнул Шахмин.

По словам депутата, местные жители активно поддерживают темы экологии и защиты животных.

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