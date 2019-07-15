К избирательной кампании-2020 надо готовиться уже сейчас, заявил Мухаметшин

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Подготовка к избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований РТ и выборам Президента Татарстана в 2020 году должна начинаться уже сейчас. Об этом председатель Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» Фарид Мухаметшин заявил на заседании совета.

«Выборы не делаются за два месяца после того, как объявляется о них. К избирательной кампании 2020 года нужно начать готовиться уже сегодня, создавая задел через реализацию наших программ, успешную работу наших предприятий, через активную работу представителей властных структур, Правительства республики и общественных организаций», – отметил он.

Это задача, которую поставил Президент РТ Рустам Минниханов, добавил спикер. «Да мы и сами понимаем, что без этого просто выйти к нашим людям и сказать: “Изберите меня, поддержите вот эту кандидатуру, и завтра манна вам с неба посыплется” – это уже не проходит, какие бы политтехнологи не включались», – подчеркнул Мухаметшин.

В следующем году в республике будут избраны 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Движение «Татарстан – Новый век» окажет поддержку своим кандидатам, которые много делают для развития территорий.

«Мы таких людей обязательно должны увидеть, их предлагать депутатами местных советов, поддерживать их избирательную кампанию и вместе с ними решать непростые задачи. Нужна учеба политического актива, партийного актива. И ”ТНВ”, безусловно, может с исполкомом ”Единой России” объединиться в некоторых вопросах. Мы приглашаем много подготовленных специалистов по избирательным кампаниям, приглашаем технологов. Будем учить наш актив, чтобы добиваться успеха», – продолжил Фарид Мухаметшин.

Кроме того, председатель высшего совета движения призвал членов актива принять участие в праймериз «Единой России».

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