Исследователи объяснили секрет рекордно долгой жизни

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). У людей, достигших возраста 110 лет, обнаружился избыток специфических иммунных клеток. Об этом узнали японские ученые из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Медики провели клеточный анализ у супердолгожителей и людей в возрасте от 50 до 80 лет. У достигших очень преклонного возраста количество иммунных клеток оказалось выше почти в полтора раза.

Особенно много у них присутствовало цитотоксических T-лимфоцитов, ответственных за борьбу с опухолями и клетками, которые поражены внутриклеточными паразитами – вирусами и некоторыми бактериями. При этом это были не обычные Т-лимфоциты с маркерами CD8, а CD4-положительные Т-лимфоциты, которых у более молодых подопытных наблюдалось относительно мало.

По мнению ученых, именно Т-лифоциты с маркерами CD4 поддерживают иммунитет супердолгожителей и борются со злокачественными опухолями. «Это <…> дало нам новое понимание, каким образом организм людей, которые живут очень долго, защищается от инфекций и рака», – подчеркнул один из участников исследования – Пьеро Карнинчи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые рассказали о необходимых для долгой жизни упражнениях.

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