Гидрометцентр России назвал наиболее «депрессивный» месяц года

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Наиболее хмурым и «депрессивным» с точки зрения синоптиков месяцем года является ноябрь. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Депрессивность» последнего месяца осени метеоролог объяснил тем, что «область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака».

«Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость», – добавил он и подчеркнул, что по данным наблюдений именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами.

В качестве профилактики плохого настроения Вильфанд рекомендовал проводить больше времени с членами семьи и другими близкими людьми, а также посещать театры, выставки и концерты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году зима не торопится в Татарстан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.