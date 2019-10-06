Профессор КФУ: «Зима в Казань не торопится»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Аномально теплый ноябрь наблюдается в Татарстане и в Казани. Среднесуточная температура будет держаться выше нормы в ближайшую декаду. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Погода в Казани определяется антициклоном, центр которого находится на северо-западе Сибири. Поэтому сейчас высокое давление, нет ветра и умеренные температуры. По данным метеостанции КФУ, сегодня утром температура была на уровне -0,8 градуса. Мы еще не перешли через нулевую отметку. Обычно это в Казани происходит 30 октября — 1 ноября. Когда мы перейдем отметку в -5 градусов, установится постоянный снежный покров», — сообщил спикер.

Согласно данным Переведенцева, по климатическим меркам сейчас в столице Татарстана среднесуточная температура должна быть на уровне -3,5 градусов. Фактически она составляет 2,5 градуса. Таким образом, превышение нормы составляет 5-6 градусов.

«Это очень серьезное превышение климатических мерок. До конца недели мы будем находиться в положительной аномалии. По климатическим меркам снег в столице Татарстана обычно ложится 19 – 21 ноября. По прогнозу Гидромета РФ, пока снега не ожидается. Зима к нам в этом году не торопится», — сказал собеседник информагентства.

Юго-западные потоки обеспечивают жителям столицы Татарстана теплый ноябрь. Согласно прогнозу Гидромета РФ, до 24 ноября превышение среднесуточной нормы температуры составит примерно 2 градуса.

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