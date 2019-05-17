В Казани расскажут о значении релятивистского вызова для науки

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 15 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится вторая встреча цикла «Злой демон Декарта. Современные модели знания».

Продолжит серию лекций выступление аспиранта кафедры социальной философии КФУ и руководителя философского сообщества «Эйдос» Михаила Хорта «Релятивистский вызов».

Исследователь в своей лекции затронет такие важные моменты, как «скептические аргументы относительно знания и стратегии их преодоления, социальный характер знания, проблема трансфера знания, доверие свидетельству», отмечают организаторы мероприятия.

Лекция начнется в 19 часов, вход на нее будет свободным. В дальнейшем будут организованы еще четыре выступления, последнее из которых пройдет 13 декабря, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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