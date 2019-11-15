(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сын Айгуль Фазыйловой успел попрощаться с ней накануне ее кончины. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе казанского хосписа.

«Вчера по настоянию психолога к ней приходил сынишка. Они побыли вместе, попрощались. Врачи и сотрудники хосписа были рядом, делали все, чтобы облегчить уход и обезболить», – рассказала пресс-секретарь казанского хосписа Наталья Лукина.

Сегодня родственники Айгуль увезли ее хоронить на родину в Алькеевский район Татарстана. Двоюродная сестра женщины рассказала, что мальчик будет жить с тетей матери.

«Опека временно передала сына тете Айгуль. Ребенок пока будет жить с ней. Другой информации к нам не поступало», – сказала Фарида Садрутдинова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью Айгуль Фазыйлова скончалась в хосписе. У женщины была диагностирована 4-я стадия рака, она перенесла несколько операций.

Айгуль Фазыйлова до конца боролась со своей болезнью. За пять лет она прошла десятки операций, химио- и лучевых терапий.

О трагической истории Айгуль стало известно в январе этого года, когда она пришла на ток-шоу на Первом канале, чтобы найти приемную семью для сына. Женщина переживала за дальнейшую судьбу своего ребенка.

После программы усыновить мальчика захотели более полумиллиона семей из разных городов России, а так же из Канады, Германии, Израиля, Чехии, Франции и Австралии.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.