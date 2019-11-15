Дмитрию Зубову презентовали новый формат сельских магазинов в Татарстане

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров посетили Алексеевский район республики, где провели совещание по вопросам развития потребительской кооперации в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В селе Левашово гости ознакомились с работой действующего магазина модульного типа и прикрепленной к нему автолавки. О таком формате торговли в сельской местности рассказал председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Сегодня в рамках республиканской целевой программы «Сельский магазин» в районах республики функционируют более ста стационарных торговых пунктов. Кроме того, 20 модульных магазинов начнут работать в следующем году.

Цель такой организации торговли на селе – удовлетворить покупательский спрос на достойном уровне. Торговые точки предлагают покупателям качественную продукцию по доступным ценам. Кооператоры же за счет господдержки, грамотно организованных бизнес-процессов и чуткого отношения к потребностям сельчан сумели превратить социально ориентированные проекты в прибыльные, сохранив их общественную миссию.

По словам Шаймарданова, половина автолавок работают с прибылью. «Это высокий показатель, поскольку проект "Автолавки" – социально ориентированный, реализуется для оказания помощи населению, а не ради прибыли», – подчеркнул он.

В Татарстане количество автолавок, обслуживающих отдаленные населенные пункты, увеличивается с каждым годом. Этому способствует реализация специальной программы «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств бюджета Республики Татарстан», по которой потребительские общества приобретают новую технику для обслуживания населения на льготных условиях. В республике сейчас работают 180 автомобилей, которые снабжают необходимыми товарами 864 села, отмечается на сайте Минсельхозпрода РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Казанский кооперативный институт, где ознакомится с подготовкой кадров для системы потребительской кооперации республики.

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