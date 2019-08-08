Рустам Минниханов ознакомится с подготовкой кадров для потребкооперации в Татарстане

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит Казанский кооперативный институт, где ознакомится с подготовкой кадров для системы потребительской кооперации Татарстана. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

В здании института Рустам Минниханов встретится с председателем Центросоюза России Дмитрием Зубовым. Для высоких гостей проведут презентацию Ресурсного центра развития кооперации и ознакомят с проектом школьных кооперативов. Кром этого Минниханову и Зубову представят экспозицию, посвященную стандартам WorldSkills.

Как ранее сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в Казанском кооперативном институте состоится пленарное заседания семинара «Ресурсное развитие потребительской кооперации».

«На нем будут говорить о создании профильных кооперативных классов на базе школ и другие задачи, которые стоят перед Татарстаном по части кооперации», — отметила Галимова.

Казанский институт является филиалом Российского университета кооперации. Вуз обучает 6,5 тыс. человек, из них более 4 тыс. получают высшее образование, а 2 тыс. — среднее профессиональное. Выпускники вуза — специалисты в сфере кооперации, банковского дела, менеджмента, таможенного дела, бухгалтерского учета. Также в этом институте обучаются призеры WorldSkills.

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