Новые серии «Ну, погоди!» выпустят к юбилею мультфильма

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Киностудия «Союзмультфильм» планирует снять 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», сообщает ТАСС.
«В 50-летие наших героев „Союзмультфильм“ запускает разработку нового цикла мультфильмов про „Ну, погоди!“», — рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
По ее словам, первую серию зрители смогут увидеть летом будущего года.
Популярный советский мультипликационный сериал рассказывает о веселых приключениях хулигана Волка и смышленого Зайца. Персонажей озвучивали народный артист СССР Анатолий Папанов и заслуженная артистка РСФСР Клара Румянова. Премьера ленты состоялась в 1969 году.
Ранее сообщалось, что сериал вновь возглавил перечень любимых жителями России анимационных фильмов.