Стали известны любимые мультфильмы россиян

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Советский мультипликационный сериал «Ну, погоди!» вновь возглавил перечень любимых жителями России анимационных фильмов. Таковы результаты проведенного ВЦИОМом социологического опроса, передает РИА Новости.

Лучшим мультфильмом «Ну, погоди!» назвали 65% опрошенных против 59% в 2016 году.

На второе место в топе предпочтений россиян поднялась вторая часть цикла мультфильмов «Простоквашино» – «Каникулы в Простоквашино», которую назвал 31% респондентов вместо 16% в 2016-м.

Популярность же современного мультсериала «Маша и медведь» за три года уменьшилась с 26% до 16%, и он опустился со второй позиции на третью.

Помимо названных выше, жители РФ называли в числе любимых такие мультфильмы, как «Винни-Пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по 8%).

Участниками проведенного 9 июня инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» стали 1600 россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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