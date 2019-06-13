Татар-информ

13 июня 2019, 06:56

ОбществоКультура

Стали известны любимые мультфильмы россиян

Рекомендуем

ОбществоКультура

Стали известны любимые мультфильмы россиян

Лидером предпочтений жителей РФ остался мультсериал «Ну, погоди!».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Советский мультипликационный сериал «Ну, погоди!» вновь возглавил перечень любимых жителями России анимационных фильмов. Таковы результаты проведенного ВЦИОМом социологического опроса, передает РИА Новости.

Лучшим мультфильмом «Ну, погоди!» назвали 65% опрошенных против 59% в 2016 году.

На второе место в топе предпочтений россиян поднялась вторая часть цикла мультфильмов «Простоквашино» – «Каникулы в Простоквашино», которую назвал 31% респондентов вместо 16% в 2016-м.

Популярность же современного мультсериала «Маша и медведь» за три года уменьшилась с 26% до 16%, и он опустился со второй позиции на третью.

Помимо названных выше, жители РФ называли в числе любимых такие мультфильмы, как «Винни-Пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по 8%). 

Участниками проведенного 9 июня инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» стали 1600 россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Настроение отличное — будем танцевать!»: День России в Казани завершился концертом на набережной
Новости дня
06:56
Стали известны любимые мультфильмы россиян
06:32
Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами

В столице Татарстана должны появиться заглубленные мусорные контейнеры и фандоматы.

06:14
Дорожники подготовили четную сторону проспекта Химиков в Нижнекамске к большому ремонту

Массовый выезд спецтехники на данную сторону дороги планируется после завершения работ на параллельной стороне проспекта.

05:02
Уроженец Бугульмы годен по состоянию здоровья к длительной экспедиции на МКС

Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.

04:33
Автовокзал «Восточный» открыл акцию на проезд по маршруту Казань – Тюлячи

По условиям акции, стоимость билета составит всего сто рублей.

03:13
Инклюзивный фестиваль «Чемодан чудес» в Нижнекамске посетило триста гостей

Организаторы построили полевой госпиталь, где гости смогли принять участие во множестве мастер-классов, часть из которых проводили люди с ОВЗ.

02:47
В парках и скверах Альметьевска проведут цикл мероприятий «Наше лето без ЧП»

14 июня мероприятия проекта «Культурная среда города» стартуют в 17.00 в парках «Здоровье» и «Шамсинур», на Каскаде прудов, городском пляже.

01:26
Мамадышские марийцы отметят праздник «Семык»

Семык — марийский национальный праздник, знаменующий собой наступление лета, открывает летний праздничный календарь.

00:20
Военный комиссар Нижнекамска Фарид Мингариев проведет прием граждан

Встреча состоится 14 июня с десяти утра до полудня.

12.06 23:26
С автовокзала «Восточный» открыты рейсы по маршруту Казань – Ульяновск

Маршрут проходит через Верхний Услон, Апастово, Буинск, Бурундуки и Цильну.

12.06 22:49
Власти Нижнекамска проверили строительство новой школы № 37

Участники выездного совещания обсудили пешеходную логистику к школе, внесли ряд незначительных изменений в проект.

12.06 22:29
Красавицы Менделеевска сразились за титул «Национальная краса 2019»

Каждая из девушек должна была подготовить оригинальное приветствие и представить жюри свой творческий номер.

12.06 22:09
«Настроение отличное — будем танцевать!»: День России в Казани завершился концертом на набережной

Хэдлайнерами вечера стали группа «Братья Грим» и рэпер Слава Slame, который победил в телешоу «Песни» на ТНТ.

12.06 21:23
Народный хор ветеранов «Волжанка» выступил на празднике в верхнем Услоне

Ведущие концерта, открывая мероприятие, поздравили своих земляков и гостей села с одним из главных государственных праздников.

12.06 20:51
Книга Таткнигиздата получила гран-при конкурса «Лучшие книги года» на ярмарке «Eurasian Book Fair»

Татарское книжное издательство первый раз принимало участие в Евразийской международной книжной выставке-ярмарке в городе Нур-Султан.

12.06 20:32
В Нижнекамске политики и предприниматели сразились в матче «прайм-лиги»

В итоге со счетом 3:1 победили «единороссы».

12.06 20:15
В Тетюшах наградили отличившихся жителей района

В Тетюшах концертом «С любовью и верой в Россию» отметили 12 июня.

12.06 19:45
В Нижнекамске на День России провели большой парад трамваев

Колонну из 12 трамваев возглавил старинный вагон с ветеранами нефтехимического производства.

12.06 19:18
Альметьевск впервые примет чемпионат России по триатлону

Победители и призеры получат право представлять Россию на чемпионате Европы 2019.

12.06 18:46
Табрис Яруллин ушел с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи

Яруллин заверил, что уход с занимаемого поста — это тщательно продуманный шаг.

12.06 18:16
В Альметьевске отпраздновали День России

В начале праздника активисты Альметьевского отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» провели акцию по раздаче ленточек «триколор».

12.06 17:04
«В основе достижений труд наших граждан»: Минниханов в День России наградил выдающихся татарстанцев

Авторитет страны и качество жизни россиян неуклонно растут благодаря курсу Президента РФ, отметил Рустам Минниханов.

12.06 16:15
Римма Ратникова: «Если дети по всему Татарстану рисуют страну, значит они ее любят»

В Казани наградили победителей и призеров республиканского конкурса «Дети рисуют страну».

12.06 15:56
Президент РТ Рустам Минниханов выделил Нижнекамску пять новых трамваев

Гендиректор «Горэлектротранспорта» Рафаил Хабибуллин заявил об этом на митинге в честь открытия парада трамваев.

12.06 15:30
Врачи рекомендовали отказаться от мороженого в жару
События