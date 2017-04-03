Павлова предложила чистопольцу, спасшему ребенка из огня, обследоваться в центре МЧС

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова возмутилась тем, что жителя Чистополя Дениса Чапурина, спасшего ребенка от пожара, наградили несоразмерным его поступку подарком, и предложила ему пройти лечение в Республиканском реабилитационном центре МЧС РТ в Казани. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

30 октября в частном доме города Чистополя случился пожар, и проживающий в соседнем доме Денис Чапурин спас годовалую девочку из огня. По данным соцсетей, герой получил в награду благодарственное письмо от руководителя исполкома Чистопольского района и подарок — мясорубку.

«Смелость и героизм, проявленные Денисом Чапуриным, достойны высокой оценки и большого уважения. Считаю, что к таким героическим личностям государство должно проявить особую заботу и защиту», — сказала Ольга Павлова.

Депутат вышла с ходатайством о проведении медицинского обследования и лечения Дениса Николаевича Чапурина в Республиканском реабилитационном центре МЧС Республики Татарстан в городе Казани, отметив, что спасение ребенка при пожаре сопряжено с определенным риском для здоровья человека.

«Также я планирую приехать в Чистополь, встретиться с ним лично и отметить за героический поступок», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, она поделилась произошедшим с коллегой по Думе Сергеем Казанковым, который является одним из соучредителей ООО «Хузнангаево», предприятия, на котором работает Денис Чапурин.

«Я очень впечатлен поступком, и, конечно, мы примем решение, как отметить нашего работника Дениса Чапурина», — отметил Сергей Казанков.

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