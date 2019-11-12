(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Спасшего из огня годовалую девочку наградила администрация Чистополя, сообщает «Чистополь-информ».

Во время планерки в администрации благодарственное письмо главы района вручили Денису Чапурину – механизатору хозяйства «Хузангаево», который, рискуя собственной жизнью, бросился в горящий дом спасать ребенка.

«От имени всех чистопольцев спасибо вам, Денис Николаевич, за вашу смелость и отвагу. Не каждый человек может решиться на такой по-настоящему героический поступок», — сказал руководитель исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов, вручая герою письмо и подарок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 октября пожар охватил частный дом на Хамзина, в котором находились 57-летняя женщина и ее годовалая внучка. Их сосед не раздумывая бросился в огонь, дополз до кроватки девочки и вытащил ее из постройки. Женщину, к сожалению, спасти не удалось.

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