В Татарстане по нацпроекту в 2020 году отремонтируют 154 км дорог на 5,3 млрд рублей

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано отремонтировать 154 км дорог. Сумма финансирования по нацпроекту составляет почти 5,3 млрд рублей, сообщает Миндортранс РТ.

«В Татарстане по нацпроекту в 2020 году, как и в предыдущем, будет проведен ремонт дорог региональной сети и в трех городских агломерациях – Казанской, Набережночелнинской, Нижнекамской», – отмечается в сообщении министерства.

В частности, планируется отремонтировать 114 км региональных дорог. В Казани будет проведен ремонт дорог общей протяженностью 29,3 км, в Набережных Челнах – 8,6 км, в Нижнекамске – 2,1 км.

На ремонт региональных автодорог по нацпроекту в 2020 году из бюджета РТ будет направлено более 1,4 млрд рублей. На Казанскую агломерацию выделяется 2 млрд рублей (по 1 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов). На Набережночелнинскую агломерацию предусмотрено около 1,4 млрд рублей, в том числе 680 млн рублей – из федерального бюджета. Работы в Нижнекамской агломерации проведут на 480 млн рублей, из них 432 млн рублей выделят из бюджета РФ.

Общая сумма финансирования национального проекта в этом году составила 5,4 млрд рублей. Отремонтировано 77 участков дорог регионального значения общей протяженностью 108,3 км, 88 улиц общей протяженностью 47,3 км Казанской агломерации, пять центральных улиц Набережных Челнов общей протяженностью 40,9 км, пять основных улиц Нижнекамска общей протяженностью 9,3 км.

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