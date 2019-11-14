Большая семья из Азнакаевского района РТ благоустроила родник и создала детский парк

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Благоустроили родник и создали на месте пустыря детский парк своими руками и на собственные средства жители села Балтачево Азнакаевского района Татарстана. Громадный объем работы проделан по инициативе Гульфии Абдуллиной ее большой и дружной семьей.

«Я выросла в большой семье, в которой воспитаны пятеро детей: я — самая старшая и четыре брата. Мама в нас всегда воспитывала любовь к экологии, учила поддерживать чистоту и что-то строить. Следуя заветам нашей мамы, мы подняли в нашем селе родник с нуля. Родник называется „Экрен“ — медленный. Начали строить его в 2012 году. Ежегодно в свободное время мы туда приходим, сажаем деревья, поставили ограду, стол и стулья, домик. Летом сажаем цветы, чтобы родник был красивым», — рассказала Гульфия Лябиповна.

Кроме того, жительница Азнакаевского района вместе с братьями создала на пустыре возле дома детский парк «Балачак бакчасы». Его обустройство было согласовано с местной администрацией. Парк был построен за год и открылся минувшим летом. Теперь в нем с удовольствием играет дворовая ребятня.

«В прошлом году купила ограду, мне помогли мои родные — оградили территорию площадью 10 на 10 метров. Поставили домик, песочницу, качели, скамейки, посадили деревья. Когда у нашей семьи есть свободное время, мы с удовольствием гуляем в этом парке вместе с внуками. Следующим летом хотим провести его официальное открытие, организовать праздник двора», — сообщила собеседница.

Также активная жительница Азнакаевского района регулярно проводит в селе субботники, на которые выходит вместе со своими многочисленными родственниками. Гульфия Лябиповна работает заведующей орготделом Центра детского творчества Азнакаево и часто проводит для ребят конкурсы рисунков и поделок на экологическую тематику.

«Мы каждую весну и по необходимости в течение каждого года вместе с внуками выходим на субботники. Иногда к нам присоединяются и другие жители. Собираем мусор вокруг водоемов, кормим птиц в зимнее время, вешаем кормушки и скворечники. В детском саду работает моя сноха. Там я провожу для ребят конкурсы рисунков на экологические темы: „Я люблю свое село“, „Мое любимое дерево“. После этого детей поощряю подарками», — отметила Гульфия Абдуллина.

Собеседница ИА «Татар-информ» считает, что люди не должны оставаться равнодушными к окружающей среде. Она искренне хочет, чтобы ее село было чистым и процветало. За последние годы экоактивистка посадила около сотни деревьев — черемуху, рябину, елки. Саженцы брала в лесничестве. Гульфия Лябиповна говорит, что, сколько денег потрачено на обустройство родника и детского парка, она не считала. Главное, чтобы родной край был красивым и благоустроенным.

За свою активность и экологический вклад жительница Татарстана номинирована на участие в республиканском конкурсе «Эколидер», целью которого является поощрение и стимулирование людей на экологически полезную деятельность для сохранения окружающей среды и экобезопасности на территории республики. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря 2019 года, победители получат денежные призы.



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