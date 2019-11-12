Родник, парк и зеленые стоянки: что благоустроили эколидеры Татарстана

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 83-летняя жительница Казани благоустроила родник на собственную пенсию, слесарь из Альметьевского района создал на месте оврага парк, а 84-летний житель Рыбно-Слободского района по личной инициативе каждую неделю убирает мусор на зеленых стоянках трассы М7. Все они будут отмечены в конце года на республиканском конкурсе «Эколидер», проводимом Минэкологии РТ.

Пенсионерка Танзиля Шарапова родилась и выросла в селе Балыклы-Чукаево Рыбно-Слободского района. Каждое лето она вместе с супругом проводит в своей родной деревне. У женщины давно душа болела за родник в родном селе, который находился в плачевном состоянии. По словам Шараповой, место испортили бобры, построив там плотину.

Пенсионерка накопила 260 тысяч рублей, на эти средства и облагородила родник. Здесь появился небольшой деревянный домик для отдыха со столом и стульями. Возле строения находится скамейка. Еще 25 тысяч рублей было потрачено на обустройство дороги к роднику — в ходе работы было потрачено два «КАМАЗа» с щебенкой.

«Пенсию не получала, копила в банке. Истратила много денег и не жалею, — рассказала Танзиля Шарапова. — Мне вся деревня говорит „спасибо“. На родник за водой приезжают люди из соседних деревень и даже из Казани. Теперь надо проложить сюда асфальтовую дорогу. Может, кто-нибудь поможет ее сделать, я жду помощи».

Чтобы осуществить идею, женщина целый год откладывала пенсию. Она отметила, что муж Назип и сын во всем ей помогают и полностью поддерживают. Сейчас жители и гости села не перестают благодарить Танзилю Шарапову за такой подарок.

Другой любитель природы из Татарстана проживает в селе Кукеево Рыбно-Слободского района. Гильмутдину Шигапову 84 года. Несмотря на почтенный возраст он занимается общественными делами и в одиночку убирает мусор, оставленный автолюбителями во время зеленых стоянок на трассе М7. Мусор из беседок, установленных в лесной зоне, пожилой мужчина вывозит на телеге с лошадью.

«Гильмутдин Шигапов всю жизнь проработал в лесхозе на разных должностях. На протяжении нескольких лет он убирает мусор в местах отдыха, расположенных вдоль дороги. Там в день останавливается по шесть-семь машин. У нас есть оборудованные места для мусора, но люди бросают отходы вдоль дороги, на столах и в беседках. Гильмутдин-абый следит за чистотой в двух беседках, расположенных около [своей] деревни», — рассказал руководитель ГКУ «Кзыл-Юлдузское лесничество» Нияз Тазмеев.

Гильмутдин Шигапов вывозит мусор в неделю два-три раза. Частенько набираются целые тележки пластиковых и стеклянных бутылок и использованной одноразовой посуды. Собеседник ИА «Татар-информ» призвал всех автомобилистов не мусорить в лесах.

«Мы хотим, чтобы люди понимали, что мусор за ними убирает пожилой человек. Пусть им будет немножко стыдно», — сказал Тазмеев.

Еще один эколидер живет в деревне Чувашское Сиренькино Альметьевского района. Петр Игнатьев раньше работал слесарем, а сейчас совмещает работу машиниста и депутата сельского поселения. За восемь лет он создал на пустыре целый парк. По его инициативе проведены работы по очистке реки, запуску рыбы, берегоукреплению, а также озеленению территории. Оказывали помощь и другие местные депутаты.

«Благоустроить парк – это моя мечта с детства. Раньше на этом месте был огород, а рядом – свалка. Сначала расчистил место от мусора, засыпал овраг, выровнял землю бульдозером. Потом общими усилиями посадили деревья, поставили фонари, беседки, скамейки, построили два моста, колодец. Площадь парка составляет два гектара. На все работы ушло около восьми лет», — рассказал Петр Игнатьев.



Открытие общественного пространства состоялось в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Петр Игнатьев ежегодно совершенствует свой проект, в который вложил около миллиона рублей. Он хочет поставить памятник павшим воинам, заасфальтировать парковочную зону, в будущем планируется появление часовни и площадки со спортивным инвентарем.

За свою активность и экологический вклад все три жителя Татарстана номинированы на участие в республиканском конкурсе «Эколидер», целью которого является поощрение и стимулирование людей на экологически полезную деятельность для сохранения окружающей среды и экобезопасности на территории республики. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря 2019 года, победители получат денежные призы.

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