WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 ноября 2019, 18:38

ОбществоЗдоровье и среда

Родник, парк и зеленые стоянки: что благоустроили эколидеры Татарстана

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Родник, парк и зеленые стоянки: что благоустроили эколидеры Татарстана

Фото: Наталья Рыбакова

Итоги республиканского конкурса «Эколидер» будут подведены в конце декабря 2019 года.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 83-летняя жительница Казани благоустроила родник на собственную пенсию, слесарь из Альметьевского района создал на месте оврага парк, а 84-летний житель Рыбно-Слободского района по личной инициативе каждую неделю убирает мусор на зеленых стоянках трассы М7. Все они будут отмечены в конце года на республиканском конкурсе «Эколидер», проводимом Минэкологии РТ.

Пенсионерка Танзиля Шарапова родилась и выросла в селе Балыклы-Чукаево Рыбно-Слободского района. Каждое лето она вместе с супругом проводит в своей родной деревне. У женщины давно душа болела за родник в родном селе, который находился в плачевном состоянии. По словам Шараповой, место испортили бобры, построив там плотину.

Пенсионерка накопила 260 тысяч рублей, на эти средства и облагородила родник. Здесь появился небольшой деревянный домик для отдыха со столом и стульями. Возле строения находится скамейка. Еще 25 тысяч рублей было потрачено на обустройство дороги к роднику — в ходе работы было потрачено два «КАМАЗа» с щебенкой.

«Пенсию не получала, копила в банке. Истратила много денег и не жалею, — рассказала Танзиля Шарапова. — Мне вся деревня говорит „спасибо“. На родник за водой приезжают люди из соседних деревень и даже из Казани. Теперь надо проложить сюда асфальтовую дорогу. Может, кто-нибудь поможет ее сделать, я жду помощи». 

Чтобы осуществить идею, женщина целый год откладывала пенсию. Она отметила, что муж Назип и сын во всем ей помогают и полностью поддерживают. Сейчас жители и гости села не перестают благодарить Танзилю Шарапову за такой подарок. 

Другой любитель природы из Татарстана проживает в селе Кукеево Рыбно-Слободского района. Гильмутдину Шигапову 84 года. Несмотря на почтенный возраст он занимается общественными делами и в одиночку убирает мусор, оставленный автолюбителями во время зеленых стоянок на трассе М7. Мусор из беседок, установленных в лесной зоне, пожилой мужчина вывозит на телеге с лошадью.

«Гильмутдин Шигапов всю жизнь проработал в лесхозе на разных должностях. На протяжении нескольких лет он убирает мусор в местах отдыха, расположенных вдоль дороги. Там в день останавливается по шесть-семь машин. У нас есть оборудованные места для мусора, но люди бросают отходы вдоль дороги, на столах и в беседках. Гильмутдин-абый следит за чистотой в двух беседках, расположенных около [своей] деревни», — рассказал руководитель ГКУ «Кзыл-Юлдузское лесничество» Нияз Тазмеев.

Гильмутдин Шигапов вывозит мусор в неделю два-три раза. Частенько набираются целые тележки пластиковых и стеклянных бутылок и использованной одноразовой посуды. Собеседник ИА «Татар-информ» призвал всех автомобилистов не мусорить в лесах.

«Мы хотим, чтобы люди понимали, что мусор за ними убирает пожилой человек. Пусть им будет немножко стыдно», — сказал Тазмеев.

Еще один эколидер живет в деревне Чувашское Сиренькино Альметьевского района. Петр Игнатьев раньше работал слесарем, а сейчас совмещает работу машиниста и депутата сельского поселения. За восемь лет он создал на пустыре целый парк. По его инициативе проведены работы по очистке реки, запуску рыбы, берегоукреплению, а также озеленению территории. Оказывали помощь и другие местные депутаты.

«Благоустроить парк – это моя мечта с детства. Раньше на этом месте был огород, а рядом – свалка. Сначала расчистил место от мусора, засыпал овраг, выровнял землю бульдозером. Потом общими усилиями посадили деревья, поставили фонари, беседки, скамейки, построили два моста, колодец. Площадь парка составляет два гектара. На все работы ушло около восьми лет», — рассказал Петр Игнатьев.

Открытие общественного пространства состоялось в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Петр Игнатьев ежегодно совершенствует свой проект, в который вложил около миллиона рублей. Он хочет поставить памятник павшим воинам, заасфальтировать парковочную зону, в будущем планируется появление часовни и площадки со спортивным инвентарем.

За свою активность и экологический вклад все три жителя Татарстана номинированы на участие в республиканском конкурсе «Эколидер», целью которого является поощрение и стимулирование людей на экологически полезную деятельность для сохранения окружающей среды и экобезопасности на территории республики. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря 2019 года, победители получат денежные призы.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Объезд села Сокуры автодороги Казань – Оренбург в РТ могут сделать полностью из бетона
Новости дня
20:00
Объезд села Сокуры автодороги Казань – Оренбург в РТ могут сделать полностью из бетона

На участке вместо верхнего слоя асфальтобетона планируется использовать марочный бетон.

19:56
В Вахитовском и Приволжском районах Казани частично отключат свет 13 ноября

Временные неудобства связаны с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования.

19:55
В Нижнекамске зафиксирован рост подростковой преступности

С начала 2019 года в городе зарегистрировали свыше 60 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что в два раза больше показателей прошлого года.

19:48
Финансирование нацпроектов в регионах Поволжья в 2020 году увеличат до 275 млрд рублей

Большая часть средств в сумме 144 млрд рублей будет потрачена на реализацию нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура».

19:41
В Тетюшах начался чемпионат профессионалов России по компетенции «Спасательные работы»

В восьмом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы России» РТ примут участие шесть команд основного состава и пять команд юниоров.

19:40
Казань станет первым городом в России с экотарифом на такси

В столице Татарстана к проекту подключат более 650 автомобилей.

19:34
В центре Москвы откроют памятник погибшим российским журналистам

Бронзовый памятник установят рядом с павильоном станции метро «Арбатская» Филевской линии, перед зданием Министерства обороны.

19:18
В мэрии Казани пояснили, почему у пенсионерки изъяли двух малолетних внучек

Действия городских органов опеки были проверены прокуратурой — нарушений не выявлено.

19:11
В Казани из-за столкновения троллейбуса и трактора в пробке встала третья дамба

ДТП произошло возле остановки «Ветеринарная академия»

19:06
В Татспиртпроме поддержали инициативу отказа от ограничения крепости пива

По мнению руководителя пивоваренного проекта предприятия, производство подобного пива будет интересно потребителям.

19:00
Несколько домов Кировского района Казани останутся без воды 13 ноября

Причина временных неудобств — проведение работ на сетях водопровода.

18:44
Протяженность участка скоростной трассы Москва – Казань в Татарстане составит 142 км

Строительство татарстанского участка автомагистрали включает возведение дополнительного моста через Волгу.

18:38
Родник, парк и зеленые стоянки: что благоустроили эколидеры Татарстана

Итоги республиканского конкурса «Эколидер» будут подведены в конце декабря 2019 года.

18:37
Полиция Челнов выразила соболезнование отцу Ильяса Хасанова в связи с гибелью сына

8 ноября на трассе М7 челнинская группа организаторов Татарской лиги КВН попала в страшную аварию.

18:17
Полкилограмма «синтетики» нашли у жителя Воронежа, прибывшего в Казань делать закладки

На съемной квартире злоумышленника полицейские нашли 540 граммов мефедрона и 55 граммов гашиша, при себе у мужчины также было 50 граммов наркотика.

18:16
В Комитете РТ по охране культурного наследия назначили нового заместителя председателя

С 7 ноября этого года должность занимает Ильнур Шакиров.

18:10
Закон о празднике «Стояние на Угре» отложен Госдумой не просто так, считает Фаррахов

Парламентарий уверен, что идея по установлению памятной даты в честь окончания монголо-татарского ига не является первоочередной.

18:00
Минтруд РТ ищет талантливых инвалидов и открыл горячую линию

В ходе звонка татарстанцы могут задать вопросы, касающиеся прав взрослых и детей-инвалидов.

17:46
На всероссийских соревнованиях в Казани определят сильнейших молодых фигуристов страны

В турнире принимают участие более 150 спортсменов со всей России.

17:29
«Рубин» окажет юридическую поддержку своему сотруднику, задержанному за драку в Самаре

Роберту Гизатуллину запрещено посещение футбольных матчей сроком на 1 год, но «Рубин» намерен оспорить это решение.

17:24
На затяжных подъемах федеральных дорог в Татарстане зимой организуют дежурство техники

Для содержания автомобильных дорог федерального значения в республике подготовлены 363 единицы дорожной техники.

17:16
Синоптики предупредили о тумане и гололедице на дорогах 13 ноября

Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега.

17:11
На набережной в Уфе установили ограждение, сделанное в литейном цеху колонии РТ

В ИК-2 изготовили 141 секцию ограждения на почти два миллиона рублей.

17:07
Деды Морозы и Снегурочки разных стран устроят шествие по улице Баумана

На улицу Баумана выйдут Санта Клаус из Финляндии, Дед Мороз из Устюга, Тол Бабай из Удмуртии, Девица Метелица, Матушка Зима, Кикимора Вятская.

16:51
В Татарстане создадут «Центр цифровой трансформации»

Новое ведомство создадут по инициативе Минсвязи РТ.

События