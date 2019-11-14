Таткнигоиздат за сто лет выпустил более 240 млн экземпляров книг

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Татарское книжное издательство за 100 лет своего существования выпустило более 240 млн экземпляров книг. Об этом на вековом юбилее издательства заявил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«За столетие существования Татарское книжное издательство выпустило 243 миллиона экземпляров книг с тиражом более 20 тысяч наименований», — сказал он.

Он добавил, что Татарстан относится к числу наиболее читающих регионов России. В республике издательско-полиграфическую деятельность ведут 129 предприятий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприятие «Идел-Пресс» за последние пять лет увеличило печать книг на 25%. Рост позиций в книжном сегменте издательство демонстрирует на фоне роста цен на бумагу.

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