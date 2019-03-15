«Идел-Пресс» на 25% увеличил печать книг, несмотря на рост цен на бумагу

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Предприятие «Идел-Пресс» за последние пять лет увеличило печать книг на 25%. Рост позиций в книжном сегменте издательство демонстрирует на фоне роста цен на бумагу. Об этом на мероприятии, посвященном 100-летию Татарского книжного издательства, заявил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Не секрет, что сегодня издателям приходится нелегко. Рост цен на бумагу в среднем за год составил 10%. За 5 лет цены на офсетную бумагу выросли на 47%, на газетную — на 43%, на мелованную бумагу — на 20%. По прогнозам экспертов, в 2020 году рост цен на бумагу может составить до 7%. В условиях снижения платежеспособного спроса типографии вынуждены компенсировать убытки повышением цен, что приводит к дальнейшему падению спроса», — сказал он.

Несмотря на сложности, предприятия, сделавшие ставку на определенный сегмент продукции и индивидуальный подход к заказчику, остаются на плаву, подчеркнул Салимгараев.

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