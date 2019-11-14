Обновления на сайте Госсовета РТ позволят быстрее рассматривать обращения татарстанцев

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Обновление раздела «Интернет-приемная» сайта Госсовета Татарстана позволит ускорить рассмотрение обращений жителей. Об этом на заседании президиума парламента сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

На заседании депутаты внесли изменения в постановление президиума Госсовета о порядке представления депутатами информации о своей работе в избирательном округе.

«Предлагается внести изменение в приложение указанного постановления. Предложение обусловлено запуском нового официального сайта Госсовета РТ с обновленным разделом “Интернет-приемная”. Теперь обращения, оставленные гражданами в данном разделе в адрес депутата, поступают напрямую на регистрацию в систему документооборота “Электронный парламент”», – рассказал Хабибуллин.

То есть обращения, направленные в «Интернет-приемную», напрямую идут на регистрацию в парламент и депутату, минуя отдел по работе с обращениями граждан. Таким образом, процесс рассмотрения обращений жителей будет ускорен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Государственный совет Татарстана обновил дизайн своего официального сайта.

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