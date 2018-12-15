Проект бюджета РТ рассмотрят во втором чтении на заседании парламента 27 ноября

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Пятое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 27 ноября. На нем во втором чтении будет рассмотрен проект бюджета республики на 2020 год. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента РТ.

Как рассказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, на предстоящее заседание вносится 20 вопросов, в том числе 13 республиканских законопроектов. Ко второму чтению подготовлены проекты законов «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Сформирована таблица поправок, которая как раз и будет рассмотрена на заседании Госсовета. Все поправки рекомендованы к принятию и отклоненных поправок для этих двух законопроектов к заседанию Госсовета не осталось», – заметила Лилия Маврина.

«На прошлом заседании президиума просил обратить внимание на поправки, которые позволяют улучшить бюджетную ситуацию, на имеющиеся возможности, чтобы дополнить доходную часть», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Предполагается, что в первом чтении депутаты обсудят 11 законопроектов. Это, в частности, «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в РТ».

Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены законопроекты, которыми вносятся изменения в Избирательный кодекс РТ, а также в следующие республиканские законы: «О транспортном налоге», «О местном самоуправлении в РТ», «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в РТ», «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» и др.

На правительственном часе депутаты заслушают информацию об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

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