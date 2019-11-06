Нижнекамцы обнаружили свалку ртутных ламп около детского сада

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). На портале «Народный контроль» появилось сообщение от жителя Нижнекамска, обнаружившего опасную свалку возле детского сада. Об этом сообщает «НТР 24».



По словам заявителя по имени Рустем С., около дома № 51А по проспекту Химиков неизвестные выбросили ртутные лампы дневного света – рядом с детским садом.

Минэкологии и природных ресурсов РТ отправило заявку Закамскому территориальному управление МЭПР РТ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в садовом обществе под Альметьевском экологи обнаружили свалку ртутных ламп.

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