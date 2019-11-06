В садах под Альметьевском экологи обнаружили свалку ртутных ламп

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Экологи обнаружили на территории садового общества в Альметьевском районе Татарстана свалку ртутных люминесцентных ламп. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На площади 26 кв. метров оказались разбросаны 6 куб. метров отходов 1-го класса опасности.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ возбудили «административное расследование в отношении неустановленных лиц» по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ.

Теперь нарушителю, если им окажется юридическое лицо, грозит штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что организатору крупной свалки в Лениногорске грозят штрафы сразу по трем статьям КоАП РФ.

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