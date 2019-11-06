WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

6 ноября 2019, 09:28

ОбществоЗдоровье и среда

В садах под Альметьевском экологи обнаружили свалку ртутных ламп

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

В садах под Альметьевском экологи обнаружили свалку ртутных ламп

Фото: eco.tatarstan.ru

За захламление территории отходами 1-го класса опасности нарушителю грозит штраф до 500 тыс. рублей.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Экологи обнаружили на территории садового общества в Альметьевском районе Татарстана свалку ртутных люминесцентных ламп. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На площади 26 кв. метров оказались разбросаны 6 куб. метров отходов 1-го класса опасности.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ возбудили «административное расследование в отношении неустановленных лиц» по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ.

Теперь нарушителю, если им окажется юридическое лицо, грозит штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что организатору крупной свалки в Лениногорске грозят штрафы сразу по трем статьям КоАП РФ

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Альметьевске организуют проектный воркшоп по разработке благоустройства дворов
Новости дня
09:28
В садах под Альметьевском экологи обнаружили свалку ртутных ламп

За захламление территории отходами 1-го класса опасности нарушителю грозит штраф до 500 тыс. рублей.

09:06
На Зимний книжный фестиваль в Казань съедутся более 60 издательств со всей России

Зимний книжный фестиваль состоится в «Смене» 14 и 15 декабря.

08:00
Глава Минэкономразвития РФ приедет в Казань на форум по интеллектуальной собственности

Участники саммита встретятся в ИТ-парке 12-13 ноября, чтобы обсудить коммерциализацию и защиту результатов интеллектуальной деятельности.

08:00
Минниханов: Конституция РТ обеспечила неразрывность единства прав татарстанцев

Президент РТ поздравил жителей республики с Днем Конституции Республики Татарстан, принятой в 1992 году.

07:29
В Альметьевске организуют проектный воркшоп по разработке благоустройства дворов

Цель воркшопа – разработать систему решений благоустройства, которая позволит решать широкий спектр задач в границах всей территории квартала.

06:25
Вегетарианец-долгожитель из Пестречинского района отпраздновал вековой юбилей

Александр Липатов сохранил твердый ум и светлую память, придерживается вегетарианского меню, мясо в пищу не употребляет.

05:09
Чистопольцы присоединились к акции «Добро в село», проведя профосмотры в селе Луч

Студенты посетили сельский детсад, где провели осмотр детей и сотрудников, в школе бригада волонтеров-медиков измерила артериальное давление учителям.

04:44
Концерт «Одной мы связаны судьбой» провели в Масловке Алексеевского района

На сцене звучали песни, частушки, сценки на русском и татарском языках.

03:23
В Нижнекамске откроется специальная выставка к празднованию Дня мам

По традиции «Женщины Нижнекамска» организуют для мам и детей различные активности.

02:39
На открытом турнире по корэш в Пестречинском районе победила девушка

В турнире, который состоялся в восьмой раз, впервые участвовала девушка и сразу же завоевала победу среди юношей в весовой категории 55 кг.

01:27
Пожилые бугульминцы сразятся за победу во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету»

В 2018 году победителем конкурса в номинации «Самый активный регион» третий раз подряд стал Татарстан, откуда поступило более 500 работ.

00:12
На фестивале «Дружба народов» в Нижнекамске выступили представители 14 народностей

Свои номера на сцене представили все культурные общества Нижнекамска.

5.11 23:41
Работы татарстанцев ждут на Всероссийском конкурсе молодых художников

Заявки на участие принимаются до 24 ноября.

5.11 23:01
В Алексеевском в День народного единства состоялся молодежный бал

С Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божией Матери молодых людей поздравил протоиерей Илья Маташов.

5.11 22:20
В Нацбиблиотеке открылась выставка по искусству красивого письма

Экспозиция посвящена истории, особенностям первых шрифтов и видам каллиграфии.

5.11 22:10
Ирек Зиннуров: фитнес-залы будут посещать ради здоровья, а налоговый вычет вторичен

Депутат Госдумы РФ от Татарстана прокомментировал идею законопроекта о налоговом вычете на фитнес-залы.

5.11 21:32
В двух районах Казани временно отключат электричество

Причиной отключения света станет плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

5.11 21:16
На «Туполевских чтениях» в Казани обсудят кораблестроение и информационные системы

Международная научная конференция пройдет 7-8 ноября на площадке КНИТУ-КАИ

5.11 21:00
В Казани выступят лучшие танцоры коллектива «Уральский перепляс представляет»

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках реализации национального проекта «Культура».

5.11 20:48
В районах Татарстана прошли конкурсы по постановке сельхозтехники на зимнее хранение

Готовность машинно-тракторных парков к ремонту сельхозмашин оценили комиссии с участием руководителей Минсельхозпрода РТ.

5.11 20:34
Открытие городской елки и ледового городка обойдется Казани в 5,2 млн рублей

Основные новогодние мероприятия пройдут у Центра семьи «Казан».

5.11 20:20
Часть домов в Советском районе Казани на время останется без воды

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 до 23 часов 7 ноября.

5.11 20:06
Глава Управления Росаккредитации по ПФО проведет в Казани прием граждан

Юлия Данилина ответит на вопросы казанцев в приемной Президента РФ в РТ.

5.11 19:50
Руслан Нигматуллин: Дюпин наверняка есть в расширенном списке у Черчесова

Бывший вратарь сборной России прокомментировал перспективы вызова голкипера "Рубина" в национальную сборную.

5.11 19:36
Ученые определили вызывающие гипераппетит пищевые ингредиенты
События