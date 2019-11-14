В «Реке Замбези» семь египетских цапель поселили вместе с бегемотом Захарией

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В казанский зоопарк «Река Замбези» привезли семь египетских цапель. Они поселись в одном вольере с бегемотом Захарией. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили сегодня в пресс-службе зоопарка.

«Семь египетских цапель выпущены в бегемотник. Они чувствуют себя на новом месте хорошо, обживаются. Сейчас птицы находятся на 30-дневном карантине. Все усилия сотрудников зоопарка направлены на то, чтобы животным обеспечить максимально комфортные условия. Мы также прикладываем все усилия, чтобы новая часть зоопарка открылась до конца года. Поэтому животных сейчас активно переселяем», — сообщили в пресс-службе Казанского зооботсада.

Напомним, что 7 ноября в «Реку Замбези» со старой территории переехала бегемот Захария. Транспортировка долгожительницы весом в три тонны прошла успешно. С 30 октября новоселье справили даманы, сурикаты, белоголовые сипы и еще целый ряд животных и птиц. Согласно данным пресс-службы, на очереди на переезд находятся обезьяны и зебра. Однако точные даты их транспортировки пока не определены.



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