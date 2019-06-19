В новой части казанского зоопарка «Река Замбези» поселились бегемоты

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). В новую часть Казанского зооботсада, которая называется «Река Замбези», заселили бегемотов. Видео о том, как одно из животных запустили в новый вольер, появилось сегодня в соцсетях.

Источники утверждают, что на кадрах давняя питомица Казанского зоопарка, которая переехала из исторической части в новую. Кроме нее, как сообщается, в современный вольер еще несколько дней назад завезли второго бегемота.

Директор Казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов предпочел сохранить интригу касательно переезда животных.

«Я дам в понедельник интервью», — лаконично ответил он на вопрос журналиста ИА «Татар-информ», подтвердив, что бегемотиха в Казанском зооботсаду была и раньше и именно ее «переселением» можно наблюдать на видео.

На уточняющий вопрос, сколько в новой части будет бегемотов, одна пара или больше, Нурмухаметов уклончиво и сдержанно произнес: «Нет, не двое».

Именно ноябрь ранее директор казанского зоопарка называл в качестве потенциальной даты открытия новой части «Река Замбези».

Реализация проекта, по которому территория основанного в 1806 году зоопарка Казани увеличилась на две трети, началась в 2015 году. Новая территория прилегает к старому зоопарку, находясь на прибрежной полосе озера Кабан. Сюда планируется заселить 34 африканских экзотических вида животных.

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