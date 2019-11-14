Пожарные предполагают, что деревянный храм в Зеленодольске подожгли

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Предварительная причина пожара в храме иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске – поджог. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне в 21.47. На месте пожарные установили, что горит часть деревянной часовни, двери которой закрыты на замок.

Позднее, при просмотре записей с камер видеонаблюдения, выяснилось, что незадолго до пожара на закрытую территорию храма проникла женщина. Через 20 минут ночная гостья спешно уходит, и буквально сразу в храме начинается пожар.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне поздно вечером вспыхнул пожар в деревянном храме иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске. В результате происшествия никто не пострадал.

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