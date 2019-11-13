Пожар случился в деревянном храме иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске

(Зеленодольск, 13 ноября, «Татар-информ»). Пожар случился в деревянном храме в честь иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, звонок на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил в 21.47.

Пожарные ПСЧ №53 выехали на место по первой повышенной категории сложности. Как выяснилось на месте, очаг возгорания находится на чердаке деревянного храма.

Деревянная церковь находится в нескольких метрах от кирпичного храма в честь Святителя Николая Чудотворца, на территории прихода находится и здание воскресной школы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Никто не пострадал.

В настоящее время, по словам очевидцев, открытого огня не наблюдается.

«Из-под крыши храма идет дым. Пожарные по лестницам взобрались на крышу деревянного строения, вскрыли кровлю и заливают чердак», – рассказали агентству очевидцы.

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