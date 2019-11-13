WORLDSKILLS - 2019

Светлана Белова

13 ноября 2019, 22:31

Происшествия

Пожар случился в деревянном храме иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске

Рекомендуем

Происшествия

Пожар случился в деревянном храме иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске

Фото: Валерия Белова

Очаг возгорания находится под крышей, на чердаке храма.

(Зеленодольск, 13 ноября, «Татар-информ»). Пожар случился в деревянном храме в честь иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, звонок на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил в 21.47.

Пожарные ПСЧ №53 выехали на место по первой повышенной категории сложности. Как выяснилось на месте, очаг возгорания находится на чердаке деревянного храма.

Деревянная церковь находится в нескольких метрах от кирпичного храма в честь Святителя Николая Чудотворца, на территории прихода находится и здание воскресной школы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Никто не пострадал.

В настоящее время, по словам очевидцев, открытого огня не наблюдается.

«Из-под крыши храма идет дым. Пожарные по лестницам взобрались на крышу деревянного строения, вскрыли кровлю и заливают чердак», – рассказали агентству очевидцы.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В аварии двух грузовиков на трассе М7 в Татарстане погиб водитель одного из них
Новости дня
23:20
В Татарстане возле нового футбольного поля ликвидировали свалку пластика

Организатору свалки из пластиковых и полиэтиленовых отходов в Апастове придется выплатить штраф.

23:01
В галерее «Хазинэ» откроется выставка «Золотые сны Ильдара Зарипова»

Картины И. Зарипова заключают в себе особое, словно продолжающееся в нашем воображении пространство, в них течет время, заполненное добрыми делами.

22:51
В аварии двух грузовиков на трассе М7 в Татарстане погиб водитель одного из них

ДТП произошло в Мензелинском районе РТ возле села Аю.

22:46
Главное управление ветеринарии Кабмина РТ объявило конкурс для журналистов

Победители конкурса, итоги которого подведут в 2020 году, получат дипломы и ценные призы.

22:34
УНИКС проиграл «Олимпии», но продолжил лидировать в Кубке Европы

В следующем туре 20 ноября УНИКС примет дома французский «Нантер-92».

22:31
Пожар случился в деревянном храме иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске

Очаг возгорания находится под крышей, на чердаке храма.

22:28
В Зеленодольске открыли площадку для регионального чемпионата WorldSkills Russia

Участникам состязаний нужно будет с нуля собрать схему и превратить ее в работающий узел управления.

22:02
Жителей Татарстана приглашают написать всероссийскую контрольную «Выходи решать!»

Контрольную по физике, математике и информатике можно будет написать в течение суток в онлайн-режиме.

21:42
Кабмин РТ установил, как будут субсидироваться помогающие МСБ центры

Речь идет о НКО, оказывающих бизнесу информационную, консультационную и иную поддержку.

21:28
Глава Гидрометцентра Татарстана ответит на вопросы граждан в Казани

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефону.

21:12
В деревне Средний Кумор после капремонта открыли детский сад на 25 детей

Ремонт по республиканской программе обошелся в 12,3 млн рублей.

21:00
«ВКонтакте» введет дизлайки для комментариев в сообществах
20:46
Фарид Мухаметшин принял участие в вечере памяти Ильгама Шакирова в Уфе

Творческое наследие Ильгама Шакирова – общее достояние братских народов Татарстана и Башкортостана, отметил глава парламента РТ.

20:36
В Заинске в 2020 году построят ипотечный дом – впервые с 2016 года

Рядом с новым ипотечным домом появятся детсад и школа.

20:24
Роспотребнадзор по РТ ответит на вопросы о качестве и безопасности товаров и услуг

Горячая линия ведомства будет работать до 15 ноября с 10.00 до 16.00.

20:14
«Туйметкинский песчаный карьер» заплатит полмиллиона за незаконную добычу недр в РТ

Факт незаконной добычи песка обнаружили экологи в Черемшанском районе Татарстана.

20:04
«Казаночка» взяла реванш в Новгороде

Казанские баскетболистки выиграли у клуба «Черные медведи – Политех» со счетом 81:61.

19:50
Минниханов предложил провести конкурс на лучшее оформление аэропорта «Бегишево»

Президенту РТ презентовали концепцию ребрендинга воздушной гавани в связи с присвоением ей имени Николая Лемаева.

19:40
В РТ определили победителей конкурса на лучший урок по финансовой грамотности

Всего на конкурс было подано около 100 работ, победителями и призерами стали 13 педагогов.

19:28
Школы Татарстана по нацпроекту «Культура» до конца года получат 61 пианино

Музыкальные инструменты начнут поступать в школы с 15 ноября.

19:18
В Касимове установят памятную плиту в честь хана Ураз-Мухаммеда

Память правителя Касимовского ханства из казахской ветви Чингизидов увековечат по инициативе посольства Казахстана.

19:08
В Минсельхозе сообщили о рекордном урожае масличных культур в стране

В Татарстане завершена уборка рапса, а подсолнечник обмолочен с 75% площадей.

18:56
Создаваемый к юбилею ТАССР портал «Век татарской музыки» презентуют в начале 2020 года

Музыкально-информационный портал сделает национальную классику доступной далеко за пределами Татарстана.

18:46
Шаймиев о праздновании стояния на Угре: Путь к единению требует возобладания разума

Госсоветник Татарстана прокомментировал инициативу губернатора Калужской области увековечить историческую дату, которую многие считают сомнительной.

18:32
Сгоревший ресторан «Арарат» в Набережных Челнах продали с торгов казанской фирме

В документации объект значится как незавершенное строительством двухэтажное здание общей площадью 2632 кв. метра.

События