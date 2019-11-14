Казань вошла в топ-3 городов с самой дорогой сменой шин

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Казань заняла третье место в рейтинге городов с самой дорогой заменой шин, следует из данных исследования онлайн-автосервиса Uremont. Об этом пишут «Известия».

Средний чек на «переобувание» в столице Татарстана составляет 1660 рублей. Казань в этом вопросе уступает только Санкт-Петербургу (2,1 тыс. рублей) и Москве (2 тыс. рублей).

Дешевле всего резину на автомобиле обойдется в Краснодаре — в среднем стоимость услуги там составляет 1050 рублей. Низкие цены предлагают и в Волгограде (1210 рублей) и Новосибирске (1270 рублей).

ГИБДД Татарстана рекомендовало водителям поставить на авто зимнюю резину в конце октября. Необходимость замены шин связана с изменением погодных условий в республике — похолоданием и выпадением снега.

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