ГИБДД Татарстана рекомендует водителям поставить на авто зимнюю резину

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). ГИБДД Татарстана рекомендует водителям поставить на машины зимнюю резину, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По их информации, необходимость замены шин связана с изменением погодных условий в республике – похолоданием и выпадением снега.

Госавтоинспекция напоминает, что при низких температурах шины теряют свои свойства, твердеют, что может серьезно увеличить тормозной путь или спровоцировать неуправляемый занос.

Водителям также рекомендуют следить за скоростным режимом, выбирать безопасные боковые интервалы и дистанцию и быть готовыми вовремя предотвратить опасную ситуацию на трассе.

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