Участник ВОВ, заслуженный учитель РТ отметил 95-летие в Спасском районе

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель Республики Татарстан Зинатулла Гизатуллин из села Иске Рязап Спасского района отметил 95-летний юбилей. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Ветерана, известного своими добрыми делами не только в районе, но и в республике, чествовали в местном Доме культуры.



Торжества состоялись при участии главы района Фаргата Мухаметова, депутата Госсовета РТ Камиля Нугаева, помощника депутата Госсовета РТ Фоата Валиева Гульнары Гайфуллиной, заведующий отделом газеты «Ватаным Татарстан» Камиля Сагдатшина, начальника отдела образования района Александра Ермилина.

Торжественный вечер также посетили председатель совета ветеранов района Татьяна Бурумова, директор Центра социального обслуживания «Рассвет» Светлана Гибадуллина и все те, кому в разные годы довелось учиться в Искерязапской школе, которой не один десяток лет руководил Зинатулла Гизатуллин.



Юбиляру вручили поздравительную открытку от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Благодарственное письмо Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина. В этот юбилей долгожителю подарили множество подарков и сказали теплых слов в его адрес.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что вегетарианец-долгожитель из Пестречинского района отпраздновал вековой юбилей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.