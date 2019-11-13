WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 ноября 2019, 04:25

Общество

Участник ВОВ, заслуженный учитель РТ отметил 95-летие в Спасском районе

Рекомендуем

Общество

Участник ВОВ, заслуженный учитель РТ отметил 95-летие в Спасском районе

Фото: spas-rt.ru

Ветерана, известного своими добрыми делами не только в районе, но и в республике, чествовали в местном Доме культуры.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель Республики Татарстан Зинатулла Гизатуллин из села Иске Рязап Спасского района отметил 95-летний юбилей. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Ветерана, известного своими добрыми делами не только в районе, но и в республике, чествовали в местном Доме культуры.

Торжества состоялись при участии главы района Фаргата Мухаметова, депутата Госсовета РТ Камиля Нугаева, помощника депутата Госсовета РТ Фоата Валиева Гульнары Гайфуллиной, заведующий отделом газеты «Ватаным Татарстан» Камиля Сагдатшина, начальника отдела образования района Александра Ермилина.

Торжественный вечер также посетили председатель совета ветеранов района Татьяна Бурумова, директор Центра социального обслуживания «Рассвет» Светлана Гибадуллина и все те, кому в разные годы довелось учиться в Искерязапской школе, которой не один десяток лет руководил Зинатулла Гизатуллин.

Юбиляру вручили поздравительную открытку от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Благодарственное письмо Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина. В этот юбилей долгожителю подарили множество подарков и сказали теплых слов в его адрес.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что вегетарианец-долгожитель из Пестречинского района отпраздновал вековой юбилей.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В военном парке села Старое Дрожжаное призывников проводили в армию
Новости дня
05:20
В военном парке села Старое Дрожжаное призывников проводили в армию

Где именно будут отдавать долг Родине новобранцы, выяснится на республиканском сборном пункте военного комиссариата.

04:25
Участник ВОВ, заслуженный учитель РТ отметил 95-летие в Спасском районе

Ветерана, известного своими добрыми делами не только в районе, но и в республике, чествовали в местном Доме культуры.

03:17
В Нижнекамске открыли набор в Школу будущего депутата

Будущие парламентарии познакомятся с принципами формирования бюджета, управленческими методиками, спецификой деятельности.

02:47
Для агрызских пенсионеров открылись курсы по психологии для адаптации их в реальности

Педагог Елена Шушакова выразила желание, чтобы по окончании занятий и тренингов каждый учащийся получил важнейшую психологическую основу.

01:06
В Бугульме наградили победителя республиканского конкурса в номинации «Экосемья»

Глава Бугульминского района Линар Закиров вручил памятные подарки и диплом победителя конкурса семье Черепановых.

00:55
Центровой «Олимпии» о победе над УНИКСом: «Мы были лучше, поэтому победили»

Матч в столице Словении закончился со счетом 81:76 победой хозяев.

00:45
Капитан УНИКСа о поражении от «Олимпии»: «Не забили в концовке важные мячи»

Джамар Смит стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков и сделав 5 передач.

00:30
Защитник УНИКСа об удалении главного тренера: Я считаю, что судьи были неправы

Евгений Колесников отметил, что «Олимпии» помогла выиграть поддержка трибун.

00:11
Юные менделеевцы в рамках проекта «Хлебная артель» узнали все «От колоска до каравая»

Школьники расширили свои знания о хлебе, его производстве, узнали о профессиях тракториста, селекционера, агронома, тестовода, комбайнера и пекаря.

00:06
Главный тренер «Олимпии» о победе над УНИКСом: Начали мы неважно, но сделали выводы

Матч в Любляне закончился со счетом 81:76 победой хозяев.

13.11 23:50
В Нижнекамске проведут ярмарку вакансий по техническим профессиям

Посетители смогут получить информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях и организациях города.

13.11 23:44
Прифтис о своем удалении в матче с «Олимпией»: «Мое поведение было некорректным»

Матч казанского УНИКСа против словенской «Олимпии» завершился со счетом 76:81.

13.11 23:20
В Татарстане возле нового футбольного поля ликвидировали свалку пластика

Организатору свалки из пластиковых и полиэтиленовых отходов в Апастове придется выплатить штраф.

13.11 23:01
В галерее «Хазинэ» откроется выставка «Золотые сны Ильдара Зарипова»

Картины И. Зарипова заключают в себе особое, словно продолжающееся в нашем воображении пространство, в них течет время, заполненное добрыми делами.

13.11 22:51
В аварии двух грузовиков на трассе М7 в Татарстане погиб водитель одного из них

ДТП произошло в Мензелинском районе РТ возле села Аю.

13.11 22:46
Главное управление ветеринарии Кабмина РТ объявило конкурс для журналистов

Победители конкурса, итоги которого подведут в 2020 году, получат дипломы и ценные призы.

13.11 22:34
УНИКС проиграл «Олимпии», но продолжил лидировать в Кубке Европы

В следующем туре 20 ноября УНИКС примет дома французский «Нантер-92».

13.11 22:31
Пожар случился в деревянном храме иконы Казанской Божией Матери в Зеленодольске

Очаг возгорания находится под крышей, на чердаке храма.

13.11 22:28
В Зеленодольске открыли площадку для регионального чемпионата WorldSkills Russia

Участникам состязаний нужно будет с нуля собрать схему и превратить ее в работающий узел управления.

13.11 22:02
Жителей Татарстана приглашают написать всероссийскую контрольную «Выходи решать!»

Контрольную по физике, математике и информатике можно будет написать в течение суток в онлайн-режиме.

13.11 21:42
Кабмин РТ установил, как будут субсидироваться помогающие МСБ центры

Речь идет о НКО, оказывающих бизнесу информационную, консультационную и иную поддержку.

13.11 21:28
Глава Гидрометцентра Татарстана ответит на вопросы граждан в Казани

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефону.

13.11 21:12
В деревне Средний Кумор после капремонта открыли детский сад на 25 детей

Ремонт по республиканской программе обошелся в 12,3 млн рублей.

13.11 21:00
«ВКонтакте» введет дизлайки для комментариев в сообществах
13.11 20:46
Фарид Мухаметшин принял участие в вечере памяти Ильгама Шакирова в Уфе

Творческое наследие Ильгама Шакирова – общее достояние братских народов Татарстана и Башкортостана, отметил глава парламента РТ.

События