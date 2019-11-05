Вегетарианец-долгожитель из Пестречинского района отпраздновал вековой юбилей

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Житель Пестречинского района Александр Липатов отметил столетний юбилей. Поздравить именинника с днем рождения пришли представители администрации. Об этом пишет газета «Вперед».



Гости вручили ветерану подарки от главы Пестречинского района Ильхама Кашапова, поздравительные письма от Президента РФ Владимира Путина и от Президента РТ Рустама Минниханова.

Навестить его в столетний день рождения приехали еще трое дочерей. Праздник также прошел при участии внуков, правнуков и праправнуков.



Александр Павлович родился в деревне Уланово. С началом войны юношу призвали на фронт. Но молодой человек заболел туберкулезом, после чего его комиссовали и отправили на лечение.

После выздоровления он сразу женился. Со своей супругой Татьяной Ивановной Александр Павлович отметил золотую, изумрудную и даже бриллиантовую свадьбы, их счастливый брак длился дольше 65 лет.

Сейчас ветеран живет вместе с дочерью Анной Александровной в Пестрецах. Он сохранил твердый ум и светлую память. Также долгожитель придерживается вегетарианского меню, мясо в пищу не употребляет.

Александр Липатов занимает второе место среди самых старших долгожителей Пестречинского района, на первом месте его ровесница Анастасия Антонова из деревни Альвидино.

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