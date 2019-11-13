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Татар-информ

14 ноября 2019, 02:47

Общество

Для агрызских пенсионеров открылись курсы по психологии для адаптации их в реальности

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Общество

Для агрызских пенсионеров открылись курсы по психологии для адаптации их в реальности

Фото: agryz-rt.ru

Педагог Елена Шушакова выразила желание, чтобы по окончании занятий и тренингов каждый учащийся получил важнейшую психологическую основу.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В Агрызском районе заработали курсы «Основы психологии» для граждан пожилого возраста в рамках проекта «Университет третьего возраста». Об этом пишут «Агрызские вести».

Руководитель клиентской службы в Агрызском районе Зульфия Бакасова в своем выступлении пожелала участникам получить колоссальный заряд от общения и обрести новых друзей. Также специалист проинформировала «студентов» о преимуществах электронных сервисов Пенсионного фонда РТ.

Педагог Елена Шушакова выразила пожелание, чтобы по окончании занятий и тренингов каждый учащийся получил важнейшую психологическую основу, которая поможет им благополучно адаптироваться в социальной реальности.

Проект реализуется под эгидой Регионального Отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» и Пенсионного фонда РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Агрызской ЦРБ заработал гериатрический кабинет для пожилых пациентов.

 

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Для агрызских пенсионеров открылись курсы по психологии для адаптации их в реальности

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