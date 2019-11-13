В агрызской поликлинике в гериатрическом кабинете начался прием пожилых пациентов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Агрызской центральной районной больнице открылся гериатрический кабинет. Теперь граждане, достигшие 65 лет, могут пройти медицинский осмотр и у врача-гериатра. Об этом пишут «Агрызские вести».



Прием ведет врач-гериатр. Специалист дает соответствующие рекомендации, как вести активный образ жизни в пожилом возрасте, а в случае необходимости – назначает лечение.

Гериатрия изучает заболевания людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. А во врачебно-гериатрическую службу входят назначения лечения с учетом возрастных особенностей, наличия хронических заболеваний, инвалидности; забота о здоровье пожилых людей, улучшение качества жизни, увеличение продолжительности жизни; оказание положительного влияния на реабилитацию пациента и многое другое.



Гериатрический кабинет, расположенный в поликлинике, работает с восьми утра до 16.30 – с перерывом на обед.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в поликлиниках Татарстана до конца 2019 года откроют 35 новых гериатрических кабинетов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.