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Татар-информ

13 ноября 2019, 21:00

ОбществоHi-Tech

«ВКонтакте» введет дизлайки для комментариев в сообществах

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ОбществоHi-Tech

«ВКонтакте» введет дизлайки для комментариев в сообществах

Нововведение должно не только облегчить модерацию, но и повысить активность подписчиков.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» вводит ряд новаций, среди которых – появление дизлайков в комментариях на страницах сообществ.

В соответствующем заявлении администрации соцсети отмечается, что дизлайки «не только облегчат модерацию, но и повысят активность подписчиков».

По мнению авторов идеи, дизлайки помогут администраторам сообществ понять, какие комментарии вызывают наиболее активную реакцию пользователей и в какие дискуссии лучше вовлекаются юзеры.

Кроме того, соцсеть намерена изменить механизм приглашения на мероприятия, который долгое время использовался для распространения спама.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «ВКонтакте» начала тестировать скрытие числа лайков под постами

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