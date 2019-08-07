(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать скрытие числа лайков под постами пользователей, отключив для ряда юзеров соответствующий счетчик. Об этом рассказал директор по росту и исследованиям компании Андрей Законов, сообщает vc.ru.

На исчезновение количества отметок «Нравится» под некоторыми записями обратил внимание пользователь Михаил Пляскин. В техподдержке соцсети подтвердили проведение эксперимента.

Андрей Законов, комментируя нововведение, напомнил, что отношение юзеров к лайкам изменилось, «со временем их стали воспринимать как мерило качества контента».

«В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам», – объяснил представитель «ВКонтакте» и добавил, что пока тестирование затронет только небольшое число юзеров.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», первой экспериментировать со скрытием количества лайков начала соцсеть Instagram.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.