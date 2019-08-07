Татар-информ

7 августа 2019, 07:06

Hi-Tech

«ВКонтакте» начала тестировать скрытие числа лайков под постами

Рекомендуем

Hi-Tech

«ВКонтакте» начала тестировать скрытие числа лайков под постами

Первым к экспериментам со скрытием количества лайков под записями приступил Instagram.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать скрытие числа лайков под постами пользователей, отключив для ряда юзеров соответствующий счетчик. Об этом рассказал директор по росту и исследованиям компании Андрей Законов, сообщает vc.ru.

На исчезновение количества отметок «Нравится» под некоторыми записями обратил внимание пользователь Михаил Пляскин. В техподдержке соцсети подтвердили проведение эксперимента.

Андрей Законов, комментируя нововведение, напомнил, что отношение юзеров к лайкам изменилось, «со временем их стали воспринимать как мерило качества контента».

«В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам», – объяснил представитель «ВКонтакте» и добавил, что пока тестирование затронет только небольшое число юзеров.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», первой экспериментировать со скрытием количества лайков начала соцсеть Instagram.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Министр информатизации и связи РТ проверил переход на «цифру» в Алексеевском районе
Новости дня
07:20
Отбор в школу синхронного плавания Татьяны Покровской состоится в Казани

Конкурсные испытания будут организованы 10 и 11 сентября в бассейне «Олимпиец».

07:06
«ВКонтакте» начала тестировать скрытие числа лайков под постами
06:48
Объем серых зарплат в России оценили в более чем 13 трлн рублей
06:25
Семь человек пострадали при столкновении двух легковых авто в Альметьевском районе

ДТП произошло у Нижней Мактами на трассе Казань – Оренбург ранним утром.

06:22
Инклюзивная студия из Казани покажет свои спектакли в Крыму

Подготовленные в ходе творческих каникул номера позднее представят в столице Татарстана.

05:45
В Елабуге отложили открытие причала

Причал начнет работу в середине августа.

04:35
В Бавлах прошел республиканский турнир по настольному теннису для слепых и слабовидящих

В соревнованиях участвовали семь команд.

03:25
Зеленодольские женщины смогут бесплатно пройти осмотр у ведущих онкологов-маммологов Татарстана

Акция #ЯПРОШЛА призвана вдохновить женщин заботиться о своем здоровье и регулярно обследоваться.

02:43
Вечер арбуза и открытый микрофон: «Культурная среда» добралась до сел Альметьевского района

За один день 98 различных событий состоялись в 35 домах культуры и десяти клубах.

01:25
Минсвязи РТ: На три дня возможно отключение ТV в двух районах Татарстана

Перебои в аналоговом и цифровом телевидении и радиовещании в двух районах республики связаны с ремонтными работами.

00:37
Богатые Сабы примут республиканские соревнования по картингу

Турниры будут проходить 9-10 августа на картодроме «Аргамак».

6.08 23:56
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и купить дыню
6.08 23:38
В Минобрнауки РФ предложили снизить критерии оценки эффективности вузов
6.08 23:20
Болгар вошел в топ-5 городов России по числу туристов на жителя

В Болгаре на одного жителя приходится 60 туристов в год.

6.08 22:54
В России отзывают более шести тысяч автомобилей Audi Q5
6.08 22:32
Минсельхоз России сообщил о высоких темпах уборочных работ в стране
6.08 22:08
Тарские татары предложили увековечить имена своих деятелей в ответ на установку памятника Ермаку

Новый в Таре памятник завоевателю Сибири стал причиной споров среди татарского населения Омской области.

6.08 21:52
Ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки останется без воды

По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

6.08 21:18
Профессор КФУ рассказал, когда лучше наблюдать за «падающими звездами»

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до 100 метеоров в час.

6.08 21:02
Марат Ахметов: За 20 лет численность сельских жителей в РТ снизилась более чем на 100 тыс. человек

В республике за 2018 год численность сельского населения снизилась на 3,5 тыс. человек.

6.08 20:48
В домах пяти районов Казани отключат свет из-за ремонта ЛЭП

Электричество начнут отключать в 8 часов утра.

6.08 20:34
Минэкологии РТ: «Будет чисто» РТ получила гранты на реализацию двух проектов

В новом сезоне экоактивисты Татарстана расскажут о памятниках природы в четырех районах на YouTube-канале.

6.08 20:20
Экс-директор Центрального стадиона о сложности прохода на матч: Надо просто приходить раньше

Павел Никулин высказал свое мнение о проблемах доступа футбольных болельщиков на последнем домашнем матче «Рубина» с ЦСКА.

6.08 20:06
На набережной озера Кабан казанцы смогут сдать вторсырье и поучаствовать в викторине об экологии

Мероприятие «КультТорг» состоится 10 августа.

6.08 19:50
Глава Минсельхозпрода РТ: Прогноз для уборочных работ пока неутешительный

Из-за высокой влажности почвы сельскохозяйственной технике практически невозможно заехать на поля, отметил Марат Ахметов.

События