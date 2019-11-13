Создаваемый к юбилею ТАССР портал «Век татарской музыки» презентуют в начале 2020 года

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане к 100-летию образования ТАССР создают музыкально-информационный портал «Век татарской музыки». Презентовать его планируют в начале 2020 года. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила первая заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

По словам докладчика, интернет-портал «Век татарской музыки» будет содержать информацию о событиях в музыкальной жизни республики, научную и нотную литературу. Кроме того, на нем можно будет посмотреть трансляции концертов, мастер-классов и лекций.

«Большое место будет отведено фольклорному материалу, деятельности творческих людей из районов республики», – заметила Адгамова.

Она подчеркнула, что портал сделает национальную классику доступной далеко за пределами региона.

В Татарстане сейчас действуют 19 концертных организаций – семь государственных и 12 муниципальных. За прошлый год государственные и муниципальные концертные организации провели 2035 мероприятий.

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