В Татарстане к концу года оцифруют 7,4% документов всего архивного фонда

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане до конца года планируется достичь показателя в 7,4% оцифрованных документов от общего объема архивного фонда республики. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила председатель Госкомитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В Татарстане создана Единая архивная информационная система, напомнила докладчик. «Банк данных системы пополняется оцифрованными архивными документами. На сегодня нами оцифровано более 168 тыс. единиц хранения. Пока это 5,2%. К концу года мы планируем выйти на 7,4% от архивного фонда республики», – добавила она.

Габдрахманова также отметила рост востребованности архивных документов у татарстанцев. «Об этом свидетельствует статистика посещения читальных залов Госархива – около 8 тыс. посещений в год, а также обращений граждан – ежегодно около 120 тыс.», – констатировала она.

По словам докладчика, для пользователей, особенно проживающим в районах республики, удаленный доступ к архивным документам является более удобным. Но и традиционный способ использования архивных документов в читальных залах остается доступным.

«Сейчас система дорабатывается в части технического обеспечения удаленного доступа в читальный зал. Планируем, что в декабре сможем предоставить через личные кабинеты удаленный доступ в читальный зал. Кроме того, предполагаем введение возможности платного удаленного доступа пользователей к цифровому контенту», – заключила Габдрахманова.

На заседании комитета парламентарии рассмотрели законопроект, касающийся изменений в республиканский закон «Об архивном деле в РТ» в части закрепления положений о Единой архивной информационной системе.

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