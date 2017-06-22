В парках и скверах Казани появится уличная мебель из переработанного пластика

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В парках и скверах Казани появится мебель от компании Coca-Cola, сделанная из переработанного пластика. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на заседании фракции Казгордумы «Единая Россия» в Ратуше.

Компания в рамках соглашения взяла на себя изготовление и поставку контейнеров для раздельного сбора отходов, подготовку и участие в различных образовательных акциях и мероприятиях.

«Из собранного пластика компания изготовит уличную мебель для общественных пространств города. Часть контейнеров уже поставлена в город и используется на территории Казани. И образцы этой мебели из пререработанного пластика уже предоставлены нам, и идет согласование местных установок», — отметил Гиниятуллин.

Во время мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал соглашение с компанией Coca-Cola о развитии культуры и практики раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Целевой показатель данного проекта — стопроцентный сбор и переработка тары от продуктов компании Coca-Cola, реализуемой в Татарстане.

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