В Зеленодольске открыли площадку для регионального чемпионата WorldSkills Russia

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В Зеленодольском механическом колледже торжественно открыли площадку для проведения регионального чемпионата Республики Татарстан «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



На зеленодольской площадке пройдут соревнования в компетенции «Промышленная автоматика». Символично, что республиканский этап проводится в механическом колледже в год 80-летия учебного заведения.



Директор механического колледжа Виктор Муханов отметил, что для местных студентов это своего рода «родная» компетенция. Студенты становились чемпионами республики в этой области уже пять раз.



В соревнованиях примут участие юные профессионалы из Бугульмы, Зеленодольска, Казани, Лениногорска и других населенных пунктов республики. Участникам нужно будет с нуля собрать схему и превратить ее в работающий узел управления. Соревнования будут проходить в течение трех дней.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тетюшах состоялся региональный чемпионат WorldSkills Russia по компетенции «Спасательные работы».

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