Этап WorldSkills Russia по компетенции «Спасательные работы» принимают Тетюши

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). На базе Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia по компетенции «Спасательные работы». Об этом сообщает пресс-служба Тетюшского района РТ.



В этом году в региональном чемпионате Республики Татарстан принимают участие 11 команд. Впервые в состязании юниоров участвуют только школьники. Среди них – учащиеся школ Кировского и Ново-Савиновского районов Казани, Затонской школы им. В. П. Муравьева Камско-Устьинского района РТ, Центра дополнительного образования Тетюшского района. Вне зачета соревнуется сборная команда 1 – 3-х курсов Пермского колледжа транспорта и сервиса.



Компетенция «Спасательные работы» вошла в чемпионат WorldSkills Russia совсем недавно. Тетюшские курсанты в составе сборной команды впервые презентовали компетенцию в 2015 году в финале III Национального чемпионата WorldSkills в Казани.



Курсанты, прошедшие школу WorldSkills и показавшие отличные результаты, стали компатриотами команд регионального чемпионата. Победители регионального чемпионата станут участниками национального чемпионата 2020 года.

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