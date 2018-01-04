Дрессировщица собак из Казани рассказала, почему стала самозанятой

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Дрессировщица собак из Казани Полина Кучеева рассказала, почему решила стать самозанятой. О девушке и ее любимом деле сообщает телеканал ТНВ.

Кучеева отметила, что ее занятие очень важно для нее, хотя приносит и не такой большой доход. Свои ощущения после получения статуса самозанятого она охарактеризовала следующим образом: «Появилась возможность все делать легально, платить налоги и вообще быть взрослым, ответственным человеком».

Девушка не только дрессирует собак, но и открывает для клиентов новый вид спорта – аджилити, который предполагает прохождение полосы препятствий собакой, направляемой проводником. Специалист прошла кинологические курсы и оборудовала площадку для работы.

Самозанятая с помощью соцсетей за месяц находит до 15 клиентов, причем она выступает не только как дрессировщик, но и как зоопсихолог. Пользующиеся ее услугами жители Казани отмечают заметное изменение поведения их питомцев после занятий.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», к концу октября общее количество самозанятых жителей Татарстана превысило 40 тыс. человек. Кроме того, в качестве самозанятых зарегистрировались примерно 3,6 тыс. жителей других регионов, проживающих в республике.

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