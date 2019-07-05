Более 40 тыс. татарстанцев легализовали бизнес к концу октября, став самозанятыми

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Около 8 тыс. татарстанцев зарегистрировались в октябре в приложении «Мой налог», а общее число самозанятых граждан в республике перешагнуло порог в 40 тыс. человек. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Министерстве экономики Татарстана.

«Более 40 тысяч самозанятых граждан зарегистрировано сегодня в Татарстане, большинство из них работают в такси. На втором и третьем месте – сдача жилья и консультации. Также самозанятые занимаются репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой», – отметили вы министерстве.

Любопытно, что кроме татарстанцев в приложении «Мой налог» зарегистрировалось еще и 3,6 тыс. жителей других регионов, которые указали Татарстан территорий своей деятельности. Стоит отметить, что около 83% из всех зарегистрированных самозанятых раньше не занимались предпринимательством легально и не платили налогов.

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