Ркаил Зайдулла в Госсовете РТ заявил о нехватке песен для детей

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдулла заявил о нехватке детских песен и сборников татарских песен. Эту проблему завлит Нижнекамского государственного татарского драмтеатра имени Туфана Миннуллина затронул сегодня на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Сейчас для детей песни практически не пишутся, раньше их было очень много. Я помню 1980-е – 1990-е годы, когда было много конкурсов для детей. Сейчас дети исполняют либо старые песни, либо песни для взрослых о любви и о других чувствах. Кроме того, очень мало издается сборников татарских песен, в том числе текстовых», – отметил Ркаил Зайдулла.

Первая замглавы Минкультуры РТ Юлия Адгамова признала, что проблема с созданием новых детских песен существует. «Действительно, есть такая проблема. Поэтому в рамках 100-летия ТАССР у нас объявлен конкурс на создание произведений искусства, в том числе для детей. Предусмотрен грант, – отметила она. – В ноябре заканчивается подача заявок».

Представитель Минкультуры РТ также подчеркнула, что к 100-летию образования ТАССР будет запущен музыкально-информационный портал «Век татарской музыки».

«Общаемся с диаспорами, они говорят, что им нужны ноты. На портале будет представлен в том числе и нотный материал, – заметила она. – В части издания сборников татарских песен и распространения их за пределами республики – такой вопрос есть, и мы над ним работаем. Эта проблема существует, и она очень актуальна для людей, проживающих за пределами республики».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кабмин РТ утвердил гранты для создания произведений искусства к 100-летию ТАССР на общую сумму около 15 млн рублей.

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