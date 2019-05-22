Трехъязычный музыкально-информационный портал «Век татарской музыки» создадут к 100-летию ТАССР

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). К 100-летию образования ТАССР в республике создадут музыкально-информационный портал «Век татарской музыки – Татарстан ахэннэре», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Участники встречи сообщили о создании в рамках подготовки к 100-летию образования ТАССР музыкально-информационного портала “Век татарской музыки – Татарстан ахэннэре ”, который будет работать на трех языках», – говорится в сообщении пресс-службы.

На новом электронном ресурсе будет представлена информация про современную, эстрадную и классическую музыку, персоналии музыкантов и композиторов.

В парламенте республики состоялась пресс-конференция на тему «О концепции развития музыкального искусства в РТ». На вопросы журналистов ответили председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель Союза композиторов Татарстана Рашид Калимуллин.

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