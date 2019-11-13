В Минсельхозе сообщили о рекордном урожае масличных культур в стране

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). В России собран рекордный урожай масличных культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Согласно данным профильного министерства, по состоянию на 11 ноября в стране валовой сбор основных масличных культур составил (в первоначально оприходованном весе) рекордные 21,2 млн тонн, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года (17,7 млн тонн). При этом на указанную дату намолочено 14,6 млн тонн подсолнечника (при урожайности 18,4 ц/га), 4,35 млн тонн сои (урожайность 16,4 ц/га), 2,2 млн тонн рапса (урожайность 15,7 ц/га).

Получение рекордного урожая масличных культур стало возможным, помимо всего прочего, за счет увеличения их посевной площади до 14,5 млн га против 13,9 млн га в 2018 году.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в Татарстане уборка масличных культур ещё не завершена. По словам заместителя начальника отдела развития отраслей земледелия министерства Фаргата Зиннатова, по состоянию на 13 ноября в республике подсолнечник убран с площади 98,7 тыс. га, что составляет 75 % к прогнозу (132,4 тыс. га).

«На сегодня намолочено 168,8 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 17,1 ц/га. При этом в десяти районах средняя урожайность превышает 20 ц/га, в их числе, например, Азнакаевский, Бавлинский, Рыбно-Слободской, Сармановский, Чистопольский муниципальные районы», – отметил собеседник агентства.

По информации министерства, уборка рапса в республике практически завершена. «Эта масличная культура обмолочена с площади 101,7 тыс. га. Намолочено 142,8 тыс. тонн маслосемян при урожайности 14 ц/га», – рассказал Фаргат Зиннатов.

По словам представителя министерства, наибольший валовой сбор рапса получен в Муслюмовском районе – свыше 13,2 тыс. тонн. Также в тройке лидеров по этому показателю Мензелинский (более 13,1 тыс. тонн) и Актанышский (более 8,3 тыс. тонн) районы.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, по республике в прошлом году валовой сбор подсолнечника составил 223,9 тыс. тонн при урожайности 15,4 ц/га, рапса – 135,4 тыс. тонн при урожайности 9,9 ц/га.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Минсельхозпроде РТ назвали лидирующие и отстающие районы по урожайности зерна.

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