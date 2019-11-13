«Удивлять и побеждать»: участники WorldSkills в РТ рассказали о своей мотивации

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» РТ 2019-2020 годов открылся сегодня в Казани в Межрегиональном центре компетенций – Казанском техникуме информационных технологий и связи. Зачем нужно участвовать в движении молодых профессионалов и что это даст старшеклассникам и студентам в будущем, его участники, эксперты и волонтеры рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ».

Первокурсник Казанского техникума информационных технологий и связи Максим Балобанов – будущий системный администратор. Он участвует в чемпионате профмастерства впервые по рекомендации преподавателя. Молодой человек считает, что хороший сисадмин должен иметь отличную память, умелые руки и быть профессионалом своего дела.

«WorldSkills — очень перспективный конкурс. Он открывает новые возможности в будущем и дает развитие по своей специальности. В этом году в Казани прошел чемпионат мира WorldSkills, мы ездили на него с экскурсией от школы. Увиденное там меня очень впечатлило, я захотел попробовать свои силы, стать участником. Особенно мне понравилась атмосфера на конкурсных площадках», — сказал Максим.

Другая участница соревнований среди юниоров, ученица 9-го класса казанского лицея № 35 Анжелика Мавлеткулова тоже будущий системный администратор, она также втянулась в движение молодых профессионалов после школьной экскурсии.

«Меня очень мотивировало видео с прошедшего в Казани в августе текущего года мирового чемпионата WorldSkills. Мы со школой побывали на экскурсии в “Казань Экспо”, и нам очень понравилось. С тех пор я твердо решила стать участницей WorldSkills и сейчас настроена только на победу», — сказала школьница.

Студент второго курса казанского техникума информационных технологий и связи Ислам Исламов учится на специалиста по информационным системам. В прошлом году он был участником регионального чемпионата, а в этом решил стать волонтером.

«Мы следим за порядком, указываем участникам дорогу, помогаем экспертам, посетителям и гостям в решении текущих вопросов. Я решил стать волонтером, чтобы своими глазами увидеть всю кухню чемпионата. Люблю решать организационные вопросы», — отметил собеседник.

Ученик 36-го лицея Набережных Челнов Игорь Петров второй год участвует в региональном чемпионате в компетенции «Мобильная робототехника» среди юниоров. В прошлом году на республиканском чемпионате его команда заняла второе место.

«Участие в WorldSkills дает мне надежды на хорошее будущее. А еще это новые знания, навыки и знакомства, это очень весело. В прошлом году на соревнованиях задания были сложные, но интересные. Мы составили программу для робота-мусоросборщика, который сортировал мусор, и прогоняли его по полю. В этом году рассчитываю на первое место», — сказал Игорь.

Эксперт соревнований Елена Крайнова работает в Чистопольском многопрофильном колледже преподавателем информатики. Она приехала на чемпионат в Казань вместе со своим учеником — первокурсником Иваном Никитиным, который выступает в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр». Работать экспертом регионального чемпионата будет впервые.

«Соревнования в нашей компетенции рассчитаны на два дня. Участники будут работать на площадках по восемь часов. Состязания состоят из нескольких этапов: участники делают зарисовку трех моделей, а потом составляют более подробно концепт-арт одной из них. Ребята должны обладать отличными художественными способностями. Вообще компьютерные игры 3D сейчас широко используются, в том числе в процессе образования, это весьма перспективное направление», — отметила Крайнова.

Менеджер в компетенции «Печатные полиграфические технологии» Светлана Кинтас сообщила, что в региональном чемпионате по данной компетенции участвуют шесть человек — одна девушка и пять юношей. Все они — представители Казани. Ребята учатся в КНИТУ и занимаются издательским делом и редактированием. Подготовка молодых людей к чемпионату проходила на базе коммерческих типографий города.

«У нас нет специализированного учебного заведения со своей печатной машиной, как в Новосибирске, Уфе, Москве и Рыбинске. Там участникам готовиться к чемпионату гораздо проще. Коммерческие типографии — это прежде всего бизнес, в который мы пытаемся вклиниться с учебным процессом. Когда мы приходим на практику с ребятами, которые не знают, как подойти к печатной машине, это вызывает серьезные опасения со стороны руководства типографий. Даже самая простая печатная машина стоит 40 млн рублей, но таких простых машин в типографиях не бывает. Договориться с руководством о проведении тренировок бывает сложно», — сообщила Кинтас.

Эксперт в компетенции «Печатные полиграфические технологии» отметила, что ожидает от этого чемпионата высоких результатов своих воспитанников. Дело в том, что казанская участница Элеонора Агеева в мае этого года на национальном чемпионате WorldSkills получила серебряную медаль. Это стало большим стимулом для сегодняшних участников. Сама Элеонора на данном региональном чемпионате выступает в качестве оценивающего эксперта.

В текущем году региональный чемпионат проводится с 13 ноября по 7 декабря по 96 компетенциям в возрастной категории от 16 до 22 лет, а также по 66 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры» для конкурсантов в возрасте до 16 лет. По итогам регионального чемпионата из лучших конкурсантов будет сформирован состав расширенной сборной Татарстана по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», чтобы в дальнейшем представлять республику на полуфиналах и в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia 2020 в Новокузнецке.

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