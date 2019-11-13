«Быть в тренде»: в Казани в техникуме связи открылся региональный WorldSkills

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Татарстан 2019-2020 годов состоялась сегодня в Казани в Межрегиональном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«Дорогие студенты, я поздравляю вас с этим экзаменом. То, что вы сегодня здесь, это уже большое достижение. Само участие в этих соревнованиях уже станет большим плюсом в вашей карьере», — сказал на церемонии открытия чемпионата руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Почетный гость считает, что подобные конкурсы позволят студентам выходить на уровень международных требований и быть в тренде тех запросов, которые есть на современном рынке труда. Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» — большой вклад и прорыв для молодых людей. Здесь они общаются друг с другом и с экспертами, которые уже добились определенных успехов в профессиональной сфере.

Всего в этом региональном чемпионате будет задействовано 43 площадки в 11 городах и селах республики — Буинске, Бугульме, Елабуге, Зеленодольске, Казани, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске и других. На этих площадках будут соревноваться 1170 конкурсантов и работать 1165 экспертов.

«Ваше участие в этом региональном этапе — уже победа. Команда Татарстана внесла большой вклад в российскую победу на Всемирном чемпионате WorldSkills. Поэтому мы очень надеемся на хорошие результаты. Поздравляю вас со стартом соревнований и желаю победы», — сказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, обращаясь к участникам соревнований.

В текущем году региональный чемпионат проводится с 13 ноября по 7 декабря по 96 компетенциям в возрастной категории от 16 до 22 лет, а также по 66 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры» для конкурсантов в возрасте до 16 лет. Основными организаторами мероприятия выступают Правительство РТ, Министерство образования и науки РТ и автономная некоммерческая организация «Центр развития профессиональных компетенций».

По итогам регионального чемпионата из лучших конкурсантов будет сформирован состав расширенной сборной Татарстана по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», чтобы в дальнейшем представлять республику на полуфиналах и в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia 2020 в Новокузнецке.

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